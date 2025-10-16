Kanser hastaları için yeni umut

İstanbul Anadolu yakasının kalbinde konumlanan Memorial Göztepe Hastanesi; 81 bin metrekare kapalı alanı, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi, 300'ün üzerinde toplam yatak kapasitesi ve 55 yoğun bakım yatağı ile hizmete girdi. Kanser Merkezi, kanser tedavisinde bölgenin en kapsamlı referans noktası olmaya aday. Aynı anda 40'ın üzerinde hastaya kemoterapi hizmeti verilebilen merkezde, tedavi planları; tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, cerrahi, patoloji, tıbbi genetik, psikoonkoloji ve beslenme uzmanlarının bir araya geldiği multidisipliner konseylerden oluşuyor. Her hastanın genetik yapısı, yaşam tarzı ve klinik özellikleri dikkate alınarak, kişiye özel tedavi protokolleri uygulanması hedeflenirken, bünyesindeki Klinik Araştırmalar Ünitesi sayesinde hastalar, dünyanın önde gelen merkezleriyle eşzamanlı yürütülen en yeni tedavilere erişim imkânına sahip olacak.

HİBRİT AMELİYATHANELER

Hastanede, kalp-damar cerrahisinden beyin cerrahisine, ortopediden girişimsel işlemlere kadar birçok alanda kullanılan, gelişmiş görüntüleme sistemleri ile cerrahi müdahaleleri aynı anda gerçekleştirilebildiği hibrit ameliyathane oluşturuldu. Ayrıca Robotik Rehabilitasyon sistemleri, özellikle nörolojik ve ortopedik hastalıkların tedavisinde iyileşme sürecini hızlandıran gelişmiş bir fizik tedavi altyapısı sunuyor. Minimal invaziv ve robotik kalp cerrahisinde multidisipliner yaklaşımlarıyla fark yaratan hastane, deneyimli kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi hekimlerinden oluşan "Heart Team" her hastaya özel, bütüncül tedavi çözümleri ile hizmet veriyor. Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Grubumuz hastanelerine Amerika ve İngiltere'den çok yüksek kapasitede check-up hastası geliyor. 13'üncü hastanemiz de Memorial'ın dünya standartlarının da ötesine geçme hedefinde yeni bir eşik anlamı taşıyor" dedi. Hastanenin Direktörü Doç. Dr. Bilal Günaydın "Biz hastanemizde çalışacak hekimlerimizi seçerken, kendi anne, babamızı ve çocuğumuzu emanet edeceğimiz hekimleri seçtik" ifadelerini kullandı.