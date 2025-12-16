Kanser tedavisinde yapay zekâ dönemi

Son yıllarda kanser tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilirken yapay zekâ destekli yöntemler de devreye giriyor. Euronews'te yer alan habere göre, kanser hastaları, yapay zekâ sayesinde artık kemoterapiden tamamen kaçınabilecek ya da bu tedaviyi çok daha hassas biçimde alabilecek. Norveçli girişim DoMore Diagnostics, yapay zekâ destekli analizlerle daha isabetli değerlendirmeler yapılmasını ve gereksiz, zararlı tedavilerin azaltılmasını hedefliyor. DoMore Diagnostics, geliştirdiği aracın, hastanın tedavi sonucunu öngörmede patologlardan daha doğru sonuçlar verdiğini öne sürüyor. Bu gelişmiş doğruluk, doktorların hangi hastaların güçlü tedavilere, örneğin kemoterapiye, gerçekten ihtiyaç duyduğunu ve hangilerinin bu tedavilerden güvenle kaçınabileceğini belirlemesine yardımcı olabilir.