Kanseri yendi şehir turuyla kutlama yaptı

Ankara'da hemşire Pelin Uzunoğlu (38), yaklaşık 15 ay süren tedaviyle meme kanserini yendi. 4 Haziran 2023'te teşhis konulan Uzunoğlu, 2 ameliyat, 6 kür ağır kemoterapi ve radyoterapi gördü. Tedavi sürecinde işini kaybetti, eşi hastalık nedeniyle onu terk etti.

Ancak mücadeleyi bırakmadı. 3 Eylül 2024'te son ilacını alarak tedavisini tamamladı. Aynı gün otomobilini pembe balonlarla ve "Kanseri yendim, kornaya basın" yazısıyla süsleyip Ankara sokaklarında şehir turu attı. Sürücüler de kornalarıyla eşlik etti.

Uzunoğlu, saçlarının dökülmesini büyük travma olarak yaşadığını ancak sürece uyum sağladığını anlattı. Tedavi boyunca açtığı sosyal medya hesabıyla farkındalık yarattı. Şu anda 241 kadına mentörlük yaparak psikolojik destek veriyor, peruk ihtiyacı olanlara yardım ediyor. İyileşmesini farklı bir kutlamayla duyurmasının amacını, "Kanser ölmek değildir, moral ve motivasyonla yenilebilir" sözleriyle açıkladı. DHA