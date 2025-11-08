Kanserojen oyuncak satıcılarına operasyon

İstanbul'da 125 bin 875 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Oyuncaklarda insan sağlığına zararlı birinci derece kanserojen madde tespit edildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Fatih'te gümrük kaçağı oyuncakların depolandığı ve satışa hazırlandığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında iki şüpheli gözaltına alınırken 125 bin 875 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Oyuncaklar test için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. Oyuncaklarda insan sağlığına zararlı birinci derece kanserojen madde tespit edildi. Ele geçirilen kaçak oyuncaklar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.