‘Kanto’nun kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de 82 yaşında hayatını kaybetti. Fizik tedavi için İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de giden Damcıoğlu, hastanede fenalaştı. Yoğun bakıma alınan sanatçı kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ünlü kantocu, ses sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.Damcıoğlu 1 Mayıs 1941'de Adana'da doğdu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başlayan sanatçı, çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri alan Damcıoğlu Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosu'nda oynadı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Nurhan Damcıoğlu 1969 yılında ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Anavatanı Fransa olan kantoyu kısa sürede Türkiye'ye tanıtıp büyük kitlelere sevdiren Damcıoğlu, 56 yıl boyunca sahnelerde gösteriler yaptı.