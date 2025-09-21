Kapadokya’da kaya düşmesi paniği! Evler ve otel tahliye edildi

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, dün akşam saatlerinde bölgede yaptığı incelemede Kadıkalesi'nin ön cephesinde bulunan dev kaya parçalarının düşme tehlikesi olduğunu tespit ederek, alanın acilen boşaltılması talimatını verdi. Bunun üzerine bölgede bulunan 3 ev ile bir otelde kalan 19 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Gece 01.58'de büyük bir gürültüyle kopan kaya parçaları çevredeki evlerin yakınlarına kadar yuvarlandı. Şans eseri olayda ne can kaybı ne de maddi hasar meydana geldi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"HIZLI MÜDAHALE SAYESİNDE FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

Olay sonrası açıklama yapan Kaymakam Coşkun şunları söyledi: "20 Eylül 2025'te Kadıkalesi'nde yaptığımız kontrollerde ciddi bir tehlike fark ettik. Hiç vakit kaybetmeden evlerin boşaltılması için talimat verdim. Nitekim gece saatlerinde anakayadan kopan devasa kütleler büyük bir yıkıma neden oldu. Ancak aldığımız hızlı önlem sayesinde tek bir vatandaşımız zarar görmedi. Eğer tahliyeyi gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün çok daha acı bir tabloyla karşılaşabilirdik."

Kaymakam Coşkun, olayın ardından AFAD, Emniyet ve İtfaiye ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Risk devam ettiği için anakayanın yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımız ile oteldeki misafirleri güvenli yerlere yerleştirdik. Bundan sonraki süreçte AFAD İl Müdürlüğü ve Kapadokya Alan Başkanlığı'nın hazırlayacağı rapor doğrultusunda gerekli önlemleri alacağız" dedi.