Kapı gıcırtısı yüzünden dehşet saçmıştı! Baba gözyaşlarıyla toprağa verildi: Cinayet anına ait görüntüler kan dondurdu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Komşusunun kapısının çıkardığı gıcırtıdan rahatsız olan 62 yaşındaki O.K. iddiaya göre komşuları eve geldiği sırada evin giriş kapısının çıkardığı gıcırtıdan yine rahatsız olup, av tüfeği ile ateş ederek 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ı öldürdü, eşi E.Ç.'yi (40) ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'yi yaraladı.