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Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:11

Kapı gıcırtısı yüzünden dehşet saçmıştı! Baba gözyaşlarıyla toprağa verildi: Cinayet anına ait görüntüler kan dondurdu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Komşusunun kapı gıcırtısından rahatsızlık duyan 62 yaşındaki O.K. av tüfeğiyle aileye kurşun yağdırdı. Ateş açılması sonucu 2 kişi yaralanırken hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan toprağa verildi. Olay anına ait dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kapı gıcırtısı yüzünden dehşet saçmıştı! Baba gözyaşlarıyla toprağa verildi: Cinayet anına ait görüntüler kan dondurdu!
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Komşusunun kapısının çıkardığı gıcırtıdan rahatsız olan 62 yaşındaki O.K. iddiaya göre komşuları eve geldiği sırada evin giriş kapısının çıkardığı gıcırtıdan yine rahatsız olup, av tüfeği ile ateş ederek 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ı öldürdü, eşi E.Ç.'yi (40) ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'yi yaraladı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, öfkeli komşu ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralıların tedavisi devam ederken olayda hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

TALİHSİZ ADAM GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu ve bir süredir Fethiye'de yaşadığı öğrenilen Çalışkan'ın cenazesi, Karaçulha Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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