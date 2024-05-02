Kapıkule’de 19 kilo kaçak altın yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri ve gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. İlk operasyon Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir TIR'a yapıldı. TIR'da yapılan detaylı aramada araca gizlenmiş şekilde 23 külçe, 22 adet faturasız bilezik olmak üzere piyasa değeri 40 milyon lira olan 19 kilo altın ele geçirdi. TIR şoförü gözaltına alındı. İkinci operasyonda ise yabancı plakalı bir TIR'da yapılan operasyonda 7 adet motor kaporta yedek parçası ele geçirildi. Sürücü İ.T., gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Havsa ilçesinde ve merkezde 4 ayrı adres ve 2 ayrı araçta yapılan aramalarda ise 387 adet gümrük kaçağı alkol, 25 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ile 6 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliye 'kaçakçılıkla mücadele' suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen ürünler Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde basın mensuplarına sergilendi. Operasyonların aralıksız olarak süreceği, kaçakçılara göz açtırılmayacağı öğrenildi.