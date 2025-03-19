Kapıkule’de 44 kilo uyuşturucu yakalandı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısından yurda giriş yapmak isteyen 1 TIR, şüphe üzerine durduruldu. Şüpheli hareketler yapan sürücünün üzerine Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli şahsın üzerine sarılarak gizlenmiş şekilde uyuşturucu bulundu.

BUZDOLABI İÇİNDEN DE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekipler şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıkmasının ardından aracında da arama yaptı. Detaylı arama için x-ray bölümüne alındı. Dedektör köpeğin de katılımıyla aracın buzdolabına ve sürücünün yaşam mahalli olan alan ile evrak çantası arasına gizlenmiş şeffaf poşetlere sarılı 44 kilo uyuşturucu yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucuya imha edilmek üzere el konulurken gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine kondu.