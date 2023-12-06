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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Kapıkule’de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule’de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 90 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir TIR, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray tarama sistemine sevk edildi. Söz konusu TIR, dorsede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzere arama hangarına yönlendirildi. TIR'ın dorsesinde, gümrük beyannamesinde belirtilmemiş çok sayıda elektronik sigara, cep telefonu gibi 90 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen eşyalar ile TIR'a el konuldu. DHA

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Kapıkule’de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
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