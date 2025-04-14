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Giriş Tarihi: 15.4.2025

Kapıkule’de TIR’da 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ali Can ZERAY
Kapıkule’de TIR’da 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan TIR'da 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapan TIR'ı şüpheli ve riskli görmesi üzerine x-ray taramasına sevk etti. Aradan uzun süre geçmesine rağmen sürücü aracı taramaya götürmedi. Bunun üzerine araç muhafaza personeli refakatinde taramaya götürüldü. Burada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da, narkotik köpeği Ares ile yapılan aramada, 19 koli içerisinde, 411 vakumlu poşete gizlenmiş 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Kapıkule’de TIR’da 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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