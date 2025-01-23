Kartalkaya’daki felaketten mucize kurtuluş! Kaptan pilot ailesini alevlerden böyle çıkardı: Kabus anlarını SABAH’a anlattı

Türkiye Salı günü gece saatlerinde başlayan yangın felaketi ile sarsıldı. Sömestr tatili için aileleri ile birlikte Bolu Kayak Merkezine gelen vatandaşlar Grand Kartal otelde çıkan yangın sonrası felaketi yaşadı. 79 kişinin hayatını kaybettiği otelde 51 kişi yaralandı. Yaralılardan 29'u taburcu oldu. 12 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
Emekli pilot Atilla Konukman
PİLOT BABA AİLESİNİ SU ŞİŞELERİYLE ISLATARAK HAYATTA TUTMUŞ
Yangın esnasında otelin 8. Katındaki odalarında konaklayan Çağlar Konukman ve 6 aylık hamile eşi Meftun Konukman ile 3 kızı yangından kurtulmayı başardı. Türk Yıldızlarının kurucu pilotlarından olan emekli Pilot Atilla Konukman'ın oğlu olduğu öğrenilen Pilot Çağlar Konukman ailesini hayatta tutabilmek için su şişeleriyle onları ıslattı. Yangınlar yüzüme kadar geldi diyen Konukman; "Odamızın penceresine kadar alevler yükseldi. Alevleri çok yakından gördüm saçlarım yandı.
Camı kırdım yan odadakiler bize sığınmak istediler onları da içeri almak isteyince oda duman oldu. İtfaiye geldi camdan çıkabildik" dedi. Çağlar Konukman'ın olaydan önce kullandığı uçağın düştüğünü rüyasında gördüğü ve çok etkilendiği öne sürüldü.
"55 YILDIR UÇUYORUM BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM"
Konukman'ın babası emekli pilot Atilla Konukman ise; "Bu beklenmeyen bir olay büyük bir badireden birazda kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmışlar. Bu çağımızda tatil sitesinde böyle bir tedbirsizlik aparatların olmaması dedektör yangın söndürücüsü bunlar çok önemli. Bu aparatların maliyetleri nedir ki? Tahliye planları olması lazım çocuklar çıktığında bir ışık aradı. Rahmetli olanlara çok üzgünüz kendi ailemizin kurtarılmasına bile sevinemiyoruz maalesef. Yaklaşık 55 yıldır uçuyorum ben böyle bir felaket görmedim" şeklinde konuştu.