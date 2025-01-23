Haberler Yaşam Haberleri Kartalkaya'daki felaketten mucize kurtuluş! Kaptan pilot ailesini alevlerden böyle çıkardı: Kabus anlarını SABAH’a anlattı
Giriş Tarihi: 23.1.2025 10:59 Son Güncelleme: 23.1.2025 11:33

Kartalkaya'daki felaketten mucize kurtuluş! Kaptan pilot ailesini alevlerden böyle çıkardı: Kabus anlarını SABAH’a anlattı

Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasında hastanede yaralanan 51 kişiden 29’u taburcu oldu. Yaralı olanlarında tedavisi devam ediyor. İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve Türk Yıldızları Kurucu pilotlarından olduğu öğrenilen emekli pilot Atilla Konukman’ın kendisi gibi pilot olan oğlu Çağlar Konukman ve ailesi de bulunuyor. 8. Katta bulunan odalarında yangına yakalanan Çağlar Konukman 6 aylık hamile eşi Meftun Konukman ve 3 kızı son anda itfaiye merdivenleri ile kurtuldular. Kargo uçağı pilotu olan Çağlar Konukman; “Alevleri çok yakından gördüm saçlarım yandı. Pet şişelerdeki içme suyu ile ailemin kafasını ıslattım havluları çeşmede yıkadım havlularla kapının aralarını koydum.” İfadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kartalkaya’daki felaketten mucize kurtuluş! Kaptan pilot ailesini alevlerden böyle çıkardı: Kabus anlarını SABAH’a anlattı

Türkiye Salı günü gece saatlerinde başlayan yangın felaketi ile sarsıldı. Sömestr tatili için aileleri ile birlikte Bolu Kayak Merkezine gelen vatandaşlar Grand Kartal otelde çıkan yangın sonrası felaketi yaşadı. 79 kişinin hayatını kaybettiği otelde 51 kişi yaralandı. Yaralılardan 29'u taburcu oldu. 12 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.


Emekli pilot Atilla Konukman

PİLOT BABA AİLESİNİ SU ŞİŞELERİYLE ISLATARAK HAYATTA TUTMUŞ

Yangın esnasında otelin 8. Katındaki odalarında konaklayan Çağlar Konukman ve 6 aylık hamile eşi Meftun Konukman ile 3 kızı yangından kurtulmayı başardı. Türk Yıldızlarının kurucu pilotlarından olan emekli Pilot Atilla Konukman'ın oğlu olduğu öğrenilen Pilot Çağlar Konukman ailesini hayatta tutabilmek için su şişeleriyle onları ıslattı. Yangınlar yüzüme kadar geldi diyen Konukman; "Odamızın penceresine kadar alevler yükseldi. Alevleri çok yakından gördüm saçlarım yandı.

Herhangi bir yön gösteren işaret yok ben alarm duymadım odada yangın söndürme fıskiyeleri çalışmıyordu. Pet şişelerdeki içme suyu ile ailemin kafasını ıslattım havluları çeşmede yıkadım havlularla kapının aralarını kapatıp küçük havlularla eşimin ve çocukların yüzünü kapattım.

Camı kırdım yan odadakiler bize sığınmak istediler onları da içeri almak isteyince oda duman oldu. İtfaiye geldi camdan çıkabildik" dedi. Çağlar Konukman'ın olaydan önce kullandığı uçağın düştüğünü rüyasında gördüğü ve çok etkilendiği öne sürüldü.

"55 YILDIR UÇUYORUM BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM"

Konukman'ın babası emekli pilot Atilla Konukman ise; "Bu beklenmeyen bir olay büyük bir badireden birazda kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmışlar. Bu çağımızda tatil sitesinde böyle bir tedbirsizlik aparatların olmaması dedektör yangın söndürücüsü bunlar çok önemli. Bu aparatların maliyetleri nedir ki? Tahliye planları olması lazım çocuklar çıktığında bir ışık aradı. Rahmetli olanlara çok üzgünüz kendi ailemizin kurtarılmasına bile sevinemiyoruz maalesef. Yaklaşık 55 yıldır uçuyorum ben böyle bir felaket görmedim" şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kartalkaya'daki felaketten mucize kurtuluş! Kaptan pilot ailesini alevlerden böyle çıkardı: Kabus anlarını SABAH’a anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA