Kapüşonla iş yerlerini soydular! Polis kısa sürede yakaladı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi'nde üç ayrı iş yerine girerek 51 bin 500 lira ve elektronik eşyalar çalan hırsızları yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. İş yerleri ve çevrelerindeki kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Olayları kapüşonlu kıyafetlerle gece geç saatlerde gerçekleştiren ve açık kimlikleri kısa sürede tespit edilen M.F. (16) ve M.A. (17), "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

M.F.'nin benzer suçlardan iki ayrı aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer suç ortağını yakalama çalışmalarını devam ediyor.

İstanbul'da kapüşonla yüzlerini gizleyen soyguncular kamerada... Polis kısa sürede yakaladı!