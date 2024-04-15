Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ziyaretçi akını

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve turizm geliştirme çalışmaları sonucunda Kapuzbaşı Şelalelerimiz doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Sıcak asfalt konforuyla buluşturduğumuz yollar ve artan ulaşım kolaylıklarıyla doğanın en güzel köşelerinden biri olan Kapuzbaşı Takım Şelalelerimize artık daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz" dedi.