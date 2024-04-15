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Giriş Tarihi: 16.4.2024

Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ziyaretçi akını

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ziyaretçi akını
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve turizm geliştirme çalışmaları sonucunda Kapuzbaşı Şelalelerimiz doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Sıcak asfalt konforuyla buluşturduğumuz yollar ve artan ulaşım kolaylıklarıyla doğanın en güzel köşelerinden biri olan Kapuzbaşı Takım Şelalelerimize artık daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz" dedi.
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Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ziyaretçi akını
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