Kar batıdan giriş yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Trakya bölgesinde kuvvetli yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde yağması beklenirken, sarı kod verilen 13 ilde yaşayan vatandaşların sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Yurdun batı kesimleri soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre özellikle Trakya bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağışlar yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.

13 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, İstanbul, Edirne (kar ve karla karışık yağmur), Kırklareli (kar ve karla karışık yağmur), Tekirdağ (kar ve karla karışık yağmur), Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın sarı kodla uyardı. Sarı kod verilen 13 ilde yaşayan vatandaşların sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Kırklareli'nde kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken, Lalapaşa'da yüksek kesimlerinde ve bazı köylerde kar etkili oldu.