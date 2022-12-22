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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Karaağaç biberinde kurutma mesaisi

Karaağaç biberinde kurutma mesaisi
Edirne'de tava ciğerin yanında garnitür olarak verilen tescilli Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisinde sona gelindi. Aylar öncesinden Türkiye- Yunanistan sınırındaki tarlalarda hasadı yapılan, tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç biberinin kurutma mesaisinde sona gelindi. İmece usulü tek tek iplere dizilen acı biberlerin en büyük özelliği ise gölgede ve nem oranının düşük olduğu hava şartlarında kurutuluyor olması. Kente özgü olan tava ciğerin eşlikçisi Karaağaç acı biberi, kızgın yağda kızartılarak tava ciğer ile birlikte sofraları süslüyor. 'Dünyanın en tatlı acısı' olarak da bilinen Karaağaç biberi, yurt dışına, doğu illerine gönderilerek, özellikle de Bulgar vatandaşların vazgeçilmezi haline geldi. İHA

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Karaağaç biberinde kurutma mesaisi
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