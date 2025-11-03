Karabağ zaferinin ardından Hocalı’da yaralar sarılıyor

Azerbaycan ordusunun 2020 yılında Ermenistan'a karşı yürüttüğü 44 gün süren Vatan Muharebesi'nin ardından kazanılan zaferle, yıllardır işgal altında bulunan Hocalı kenti yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Zaferin ardından Hocalı'ya dönüş süreci başladı. Uzun yıllar boyunca yaşadıkları topraklardan ayrı kalan vatandaşlar, devletin desteğiyle yeniden evlerine kavuşuyor.

Hocalı'da şu anda altyapı, konut, okul ve sağlık merkezleri gibi birçok proje hayata geçiriliyor. Bölgeye dönen vatandaşlar için yeni yaşam alanları kuruluyor. Hedefin kısa sürede Hocalı'yı tamamen yaşanabilir hale getirmek olduğu belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi əməkdaşı Şamxal Adıgözəlov, Hocalı'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarının hızla ilerlediğini belirterek, "Devletimiz Hocalı'nın eski görkemine kavuşması için tüm imkanlarını seferber etti. Vatandaşlarımız artık doğdukları topraklara güven içinde dönüyor" dedi.

Savaşın ardından Hocalı'ya geri dönen vatandaşlardan Səriyyə Cəfərova, Səlimova Zənurə ve Əzizova Ceyran, yıllarca yaşadıkları zorlukları ve geri dönmenin kendileri için taşıdığı anlamı anlatarak, "Yıllar önce buradan ayrılırken bir gün dönebileceğimize inancımızı hiç kaybetmedik. Şimdi yeniden kendi toprağımızdayız. Bu bizim için tarifsiz bir mutluluk. Ermeniler bize büyük zorluklar yaşattı. Ama bugün o karanlık günler geride kaldı. Devletimiz sayesinde Hocalı yeniden diriliyor." dedi.