Karabağlar TOKİ için yeni ihale!

TOKİ 2021 yılında dar gelirli vatandaşları İzmir'in Karabağlar İlçesinde sağlıklı konutlara kavuşturmak amacıyla ihale yaptı. Bu arada inşa edilecek 750 konut için binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu projede hak sahipleri kura ile belirlendi.

CHP'Lİ KARABAĞLAR BELEDİYESİ İHALEYİ İPTAL ETTİRDİ

CHP'li Karabağlar Belediyesi toplu konut yapımını öngören imar planları onaylanmadan ihaleye çıkıldığı gerekçesi ile yargıya gitti. Mahkeme TOKİ'nin ihalesini iptal etti.

İMAR PLANLARI 3 KEZ YARGIDAN DÖNDÜ

Projede yaşanan engellemeler bununla da sınırlı kalmadı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp askıya çıkarılan imar planları meslek odalarının ve Karabağlar Belediyesi'nin açtığı davalarla 3 kez yargıdan döndü.

MÜJDELİ HABER AK PARTİLİ KAYA'DAN GELDİ

Durum böyle olunca 750 ailenin sağlıklı konutlara kavuşma hayali bir türlü gerçekleşmedi. Sevindiren haber AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Kaya, daha Karabağlar Belediyesinin açtığı dava ile iptal edilen yapım ihalesinin 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yeniden yapılacağını duyurdu.

CHP'Lİ YEREL YÖNETİMLER 'YAPTIRMAYIZ' DEDİLER BİZ YAPTIK

Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP'li yerel yönetimin dava üstüne dava açarak engellemeye çalıştığı Karabağlar TOKİ konutları tekrardan ihaleye çıkıyor. İzmir Karabağlar ilçemizin Uzundere Mahallesi'nde yapılacak, 786 Adet Konut, 2 Adet 5 Dükkânlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi ihalesi 21 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Bugüne kadar İzmir'e hangi eseri kazandırmak istesek, CHP'li yerel yönetimler davalar açarak engellemeye kalktılar, istemediler, yaptırmayız dediler ama biz yaptık. İzmir'e kazandırdığımız sayısız eser gibi Karabağlar TOKİ konutlarını da yapacağız, hemşehrilerimizin kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olmalarını sağlayacağız. İnat da bir murattır, onlar engellemeye inat ettikçe biz yapmaya, İzmir'e hizmet etmeye inat edeceğiz. İzmir'imize, Karabağlar'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun." Dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Karabağlar Uzundere Mahallesi sınırlarında yer alan 80 hektarlık alan TOKİ tarafından üniversite ve konut alanı ilan edilmiş ve konut yapımı için ihaleye çıkılmıştı. 750 kişi konut almaya hak kazanmıştı. Ancak ihale bakanlık ile Karabağlar Belediyesi'ni karşı karşıya getirmişti. Dönemin Karabağlar Belediyesi 80 hektarın tamamının üniversiteye tahsisi için yargı yoluna gitmiş ve ihaleyi iptal ettirmişti. Öte taraftan alana ait 3 kez askıya çıkan imar planları Karabağlar Belediyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından açılan davalarla iptal edilmişti. Geçtiğimiz yıl planlar dördüncü kez askıya çıkmıştı.