Karabağlar’da kriz kapıda! Belediyeden "kesinti" bahanesi: Alacaklarınızı yatıramayacağız

Karabağlar Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan maaş krizi yeniden patlak verdi. İşverenden belyediye şirketi Karbel'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 5 No'lu şube yöneticilerine yapılan bilgilendirmede geçen aydan kalan ikramiye ve mesailerle bu ayki mesai ve ikramiyelerin zamanında yatırılamayacağı belirtildi.

MAAŞLARIN NE KADARININ YATACAĞI BELİRSİZ

İşçiye kötü haber bununla da sınırlı kalmadı. Edinilen bilgiye göre belediye yönetimi yeni yıla sayılı gün kala Kasım ayı maaşlarının da ne zaman ve ne kadarının yatacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirtti. Belediye yönetimi Kasım ayı maaşları ile ilgili durumun 19 Aralık'ta sendika ile yapılacak toplantıda netlik kazanacağını ifade etti.

SENDİKA İŞÇİLERE SMS MESAJI ATTI

Belediye yönetiminin kasada para yok alacaklarınızı zamanında yatıramayacağız açıklaması yeni yıla sayılı gün kala Karbel Şirketinde çalışan yüzlerce işçide büyük tedirginlik yarattı. Sendika da işverenin yaptığı bilgilendirme sonrası Karabağlar Belediyesi çalışanlarına konuya ilişkin bilgilendirme mesajı attı.

"MAAŞLAR İÇİN 19'UNDA TOPLANTI YAPILACAK"

Sendikanın işçilere attığı SMS Mesajında şu ifadelere yer verildi: "Arkadaşlar, Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede, İller Bankası'ndan yapılan kesintiler nedeniyle geçen aydan kalan ikramiye ve mesailer ile bu aya ait ikramiye ve mesailerin ödenmeyeceği, yani maaşlarında bu ay ikramiyesiz ve mesaisiz yatırılacağı bilgisi paylaşılmıştır. Maaşların ne kadar yatırılacağıyla ilgili olarak ayın 19'unda tekrar bir görüşme yapılacaktır. Şirketteki tecilin kalkmasıyla birlikte, Toplu İş Sözleşmesi'nden kalan geriye dönük alacakların kalan kısmı önümüzdeki günlerde ödenecektir. Multinet fişlerimiz ile ilgili olarak ayrıca tekrar bilgilendirme yapılacaktır." İfadelerine yer verildi.

SENDİKANIN TAVRI MERAK KONUSU

İşverenin şok etkisi yaratan açıklamasının ardından şimdi tüm gözler belediyede örgütlü sendikaya çevrildi. Sendikanın geciken ödemeler konusunda nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.