Karaborsacıyı kameralardan tespit edip yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz çarşamba akşamı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor Süper Lig erteleme maçı öncesinde stada para karşılığında taraftarları sokan bir karaborsacıyı kameralardan tespit ederek yakaladı. Stadın kamera görüntülerinden çok sayıda taraftarı para karşılığında stada soktuğu tespit edilen Fenerbahçe taraftarı A.K. isimli karaborsacı "Usulsüz Olarak Seyirci Temini" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal işlemlerinin ardından "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında adliyeye sevk edilen AK. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. A.K.'nin geçmişte de yine karaborsa gerekçesiyle yasal işlem gördüğü ifade edildi.