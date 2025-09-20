Haberler Yaşam Haberleri Karaborsacıyı kameralardan tespit edip yakaladılar
Giriş Tarihi: 20.9.2025 10:58 Son Güncelleme: 20.9.2025 14:29

Karaborsacıyı kameralardan tespit edip yakaladılar

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında para karşılığında stada çok sayıda taraftar soktuğu belirlenen A.K. adlı karaborsacı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Karaborsacıyı kameralardan tespit edip yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz çarşamba akşamı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor Süper Lig erteleme maçı öncesinde stada para karşılığında taraftarları sokan bir karaborsacıyı kameralardan tespit ederek yakaladı. Stadın kamera görüntülerinden çok sayıda taraftarı para karşılığında stada soktuğu tespit edilen Fenerbahçe taraftarı A.K. isimli karaborsacı "Usulsüz Olarak Seyirci Temini" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal işlemlerinin ardından "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında adliyeye sevk edilen AK. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. A.K.'nin geçmişte de yine karaborsa gerekçesiyle yasal işlem gördüğü ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karaborsacıyı kameralardan tespit edip yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz