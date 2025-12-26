Karabük’te ambulans kazası! 3 sağlık çalışanı yaralandı

Olay gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Namal kavşağında meydana geldi. Ercan G nin kullandığı 78 DD 919 plakalı 112 Acil Sağlık Ambulansı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta bıraktıktan sonra 112 istasyonuna dönerken, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan Murat M.nin kullandığı 78 ABL 976 plakalı özel aracın çarpması sonucu devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ambulans şoförü Ercan G. ve sağlık çalışanları Hatice G.A ve Seda Nur K yaralandı. Kazayı gören vatandaşların hemen 112 ye ihbar etmeleri sonucu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansında bulunan sağlık çalışanları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastane kaldırıldı. Sağlık çalışanlarının tedavi altına alındıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Konu hakkında soruşturma başlatıldı.