Karabük’te ambulans kazası! 3 sağlık çalışanı yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulans şoförü Ercan G. ve sağlık çalışanları Hatice G.A ve Seda Nur K yaralandı. Kazayı gören vatandaşların hemen 112 ye ihbar etmeleri sonucu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansında bulunan sağlık çalışanları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastane kaldırıldı. Sağlık çalışanlarının tedavi altına alındıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Konu hakkında soruşturma başlatıldı.