Giriş Tarihi: 17.9.2025 19:37

Karabük'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karabük'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi pazar yerinde gece saatlerinde İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayvataş ve Bahattin K. bıçaklandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ayvataş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Emre E. ve Oğuzhan Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Ayvataş'ın cenazesi, Fatih Mahallesi Elif Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Törene, Ayvataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve vatandaşlar katılım gösterdi.

