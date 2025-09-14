Karabük’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Gökçedüz Köyü Akbıyık Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 3 saat sonra kontrol altına alındı. Saat 16.15 sıralarında 112 ihbar hattına Ovacık ilçesine bağlı Gökçedüz Köyü Akbıyık Mahallesi mevkiinde orman yangını ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ormanlık alanda ağaçların bulunmadığı otluk alanda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karabük ve Ovacık Orman işletme Müdürlüğüne bağlı 1 Helikopter .12 Arazöz .3 Su İkmal. 1 Dozer. 2 İlk Müdahale Aracı 78 personel ile hemen müdahaleye başladı. Ekipler yangının ağaçlık alana sıçramaması için canla çalışarak 19.06 sıralarında kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalar sürerken konu hakkında Jandarma soruşturma başlattı.