Karabük’te feci kaza! Motosiklet kaldırıma çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde üzerinde meydana geldi. U.K.'nın (16) kullandığı 58 AEM 275 plakalı motosiklet, kavşak çıkışında kontrolden çıkarak yolun sağındaki kaldırım taşlarına çarpıp üzerine çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Motosiklet metrelerce sürüklenirken, kazada sürücü Umut K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan lise son sınıf öğrencisi Berrak Doğdu (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Umut K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan Berrak Doğdu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.