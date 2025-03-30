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Giriş Tarihi: 30.3.2025 00:52

Karabük'te kan donduran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu balkondan düştü

Karabük'te bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Karabük’te kan donduran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu balkondan düştü

Olay, Cevizkent TOKİ'de meydana geldi. Elanur Ekren (15) isimli kız çocuğu apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan talihsiz çocuğu görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Karabük'te kan donduran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu balkondan düştü
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