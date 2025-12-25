Karabük’te polisin ’dur’ ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı! 2 yaralı

Akılalmaz olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü M.E.Y. Zonguldak Caddesi'ne geldiği sırada polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Karabük-Yenice kara yoluna gelen M.E.Y., burada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaldırıma çarptı.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.E.Y. ile otomobilde bulunan Z.C.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
1.85 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye, 'Dur ikazına uymamak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Alkollü araç kullanmak'tan toplam 51 bin 948 lira para cezası uygulandı. M.E.Y. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatılırken, otomobil trafikten menedildi.