Karabük’te polisin ’dur’ ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı! 2 yaralı

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

1.85 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye, 'Dur ikazına uymamak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Alkollü araç kullanmak'tan toplam 51 bin 948 lira para cezası uygulandı. M.E.Y. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatılırken, otomobil trafikten menedildi.