Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:38

Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı! 2 yaralı

Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan M.E.Y.'nin (19) kullandığı otomobil, kaldırıma çarptı. Kazada ehliyetsiz sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Alkollü olduğu da belirlenen sürücüye toplam 51 bin 948 lira para cezası kesildi.

DHA Yaşam
Karabük’te polisin ’dur’ ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı! 2 yaralı
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü M.E.Y. Zonguldak Caddesi'ne geldiği sırada polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Karabük-Yenice kara yoluna gelen M.E.Y., burada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaldırıma çarptı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.E.Y. ile otomobilde bulunan Z.C.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

1.85 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye, 'Dur ikazına uymamak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Alkollü araç kullanmak'tan toplam 51 bin 948 lira para cezası uygulandı. M.E.Y. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatılırken, otomobil trafikten menedildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı! 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz