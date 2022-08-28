Karaciğer babadan, böbrek anneden! Evlatlarına ikinci kez can oldular





Aradan 4 sene geçtiğinde böbreklerinde protein kaçağı yaşamaya başladığını belirten Ubeydullah, Op. Dr. Volkan Turunç'a başvurduğunu söyledi. Böbrek nakli olması gerektiğinde ise annesinin hiç düşünmeden bir böbreğini kendisine verdiğini söyleyen Ubeydullah, "'22. doğum günümde böbrek nakliyle hayata ikinci kez merhaba' dedim. Sağlık çok kıymetli. Annem ve babam için çok zor oldu. Asıl zorluğu onlar çekti. Hep yanımda oldular. Önce anne ve babama sonra da doktorlarıma minnettarım. İkinci kez bana can oldular. Yeniden doğdum" dedi.