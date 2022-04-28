Karadeniz böyle kirletiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), masraflı diyerek çalıştırmadığı atıksu arıtma tesisleri nedeniyle megakentin su kaynakları olan barajları ve dereleri kanalizasyon sularıyla doldu. İBB yönetiminin dere ıslah çalışmalarını da yapmaması nedeniyle Kağıthane, Riva, Ayamama, Bekar ve Göksü dereleri ile Elmalı, Aydos ve Küçükçekmece gölleri gibi su kaynaklarının zehirlenmesinin ardından Sarıyer'deki Kolağası Deresi de kanalizasyon sularına teslim edildi. İBB'nin sorumluluk alanı içerisinde yer alan Rumeli Feneri Mahallesi'nin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Kolağası Deresi'ndeki kirlilik, kötü koku ve sivrisinekler çevre halkını isyan noktasına getirmiş duramda. Salgın hastalık endişesi taşıyan mahalle sakinleri, "Defalarca başvurduk. AK Parti döneminde bölge için planlanan atık su tesisi projesini gösteriyorlar. Ancak 3 yıldır bir çivi çakılmadı dere leş gibi oldu. Burası Karadeniz değil fosseptik denizi" diyerek İBB'ye tepki gösterdi. Mahalle muhtarı Serkan Gerçek ise derenin yanına açılan foseptik çukurlarının metan gazı sıkışması nedeniyle her an patlayıp bir çevre felaketine neden olabileceği uyarısında bulundu. Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Sert de kanalizasyon sularının Rumeli Feneri sahilinde deniz hayatını bitirdiğini söyledi.