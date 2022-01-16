Karadeniz’de kar hayatı olumsuz engelliyor! 653 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı da hayatı olumsuz etkili oluyor. Rize'de 230, Giresun'da 228 ve Sinop'ta 195 köy yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bölge illerindeki valiliklerce yapılan yazılı açıklamalarda, kar yağışının yollarda buzlanma meydana getirdiği, özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Bu arada Rize'de beyaza bürünen Çamlıhemşin ilçesinde kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşan karın ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.
RİZE VE ARTVİN'DE OKULLARA KAR TATİLİ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Rize ve Artvin'de tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.
VALİ ÇEBER'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Rize Valiliği tarafından sosyal medyadan paylaşılan açıklamada Vali Kemal Çeber, eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını 'sevgili atmacalarım' diyerek seslendiği öğrencilere esprili dille duyurdu. Yapılan paylaşımlarda; "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadelerinde bulunuldu.
Artvin Valiliği'nce yapılan duyuruda da "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.
GİRESUN, GÜMÜŞHANE VE SİNOP'TA DA EĞİTİME KAR TATİLİ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Giresun'da 4 ilçenin tümünde, 7 ilçenin de köy okullarında yarın eğitim ve öğretime ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında ise yarın eğitim öğretime ara verileceği duyuruldu.
Kar yağışı nedeniyle Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, eğitim öğretime yarın ara verildi.
Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde, tüm okullarda ise taşımalı eğitime yarın ara verileceği belirtildi.