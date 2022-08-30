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Giriş Tarihi: 30.8.2022 22:39

Karalahana Sarması Tarifi: MasterChef Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı oyunlarında yarışmacılar tarafından Karalahana sarması yemeği yapıldı. Ekranlarda yapılışını izleyenler kendileri de hazırlamak isteyerek Karalahana Sarması Tarifi ile ilgili olarak “Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte en lezzetli Karalahana Sarması tarifi.

Karalahana Sarması Tarifi: MasterChef Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Karalahana sarması tarifi, MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Karalahana Sarması yapmaları istendi. İzleyenlerden evde kendileri de hazırlamak isteyenler yoğun şekilde "Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KARALAHANA SARMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELER NELERDİR?

KARALAHANA SARMASI MALZEMELER

  • 5 demet karalahana
  • 1/2 kg kıyma
  • 1 su bardağı pirinç
  • 3 adet soğan
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 1/2 su bardağı su
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağ
  • ı 1/2 tatlı kaşığı karabiber, pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

KARALAHANA SARMASI YAPILIŞI

  1. Karalahanaları yumuşayana dek haşlayın.
  2. Bu arada iç malzemeyi çiğden karıştırın (zeytinyağı, baharatlar ve tuz hariç).
  3. Bir lahana yaprağını ikiye bölerek, içine harçtan doldurun.
  4. Açılmayacak şekilde sarıp, tencereye dizin Sarmaları geçmeyecek kadar su koyun.
  5. Kaynayana kadar pişirip, daha sonra tencerenin altını kısın.
  6. Yan yana pişince zeytinyağı, tuz, baharatları ekleyin.
  7. Su çok azalırsa biraz daha ekleyip, kısık ateşte sarmalar yumuşayana dek pişirin.

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Karalahana Sarması Tarifi: MasterChef Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?
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