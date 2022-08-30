Karalahana Sarması Tarifi: MasterChef Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı oyunlarında yarışmacılar tarafından Karalahana sarması yemeği yapıldı. Ekranlarda yapılışını izleyenler kendileri de hazırlamak isteyerek Karalahana Sarması Tarifi ile ilgili olarak “Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte en lezzetli Karalahana Sarması tarifi.
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Karalahana sarması tarifi, MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Karalahana Sarması yapmaları istendi. İzleyenlerden evde kendileri de hazırlamak isteyenler yoğun şekilde "Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.