Karaman’da köpek dehşeti: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından iple bağlanan köpek, belediye barınak görevlileri tarafından karantinaya alınarak barınağa götürüldü. Polis ekiplerince kimliği tespit edilerek gözaltına alınan köpeğin sahibi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin sahibinin, 21 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya hesabından "köpeğinin kaybolduğu, görenlerin, bulanların haber vermesi" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.