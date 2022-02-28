Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 15:36

Karaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

AA
Karaman’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve cam fanus gibi aparatlar ele geçirildi.

Zanlıların Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında 'müzakere' zamanı! Dünyanın gözü Belarus'ta! Açıklamalar peş peşe geldi...
Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Rusya’ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Rus ordusunun hızı kesildi! Vatan savunması tankları durdurdu
SON DAKİKA! Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Son dakika: NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
Son dakika: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell duyurdu! Ukrayna'ya savaş uçağı desteği
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA