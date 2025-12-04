Karanlık ağ deşifre oldu

ABD'de oyun platformlarını kullanan 5 kişilik çete, çocukları tuzağa düşürdü. The New York Post gazetesinin federal savcılara dayandırdığı haberde, çocuklar şantaj yoluyla kamera önünde uygunsuz eylemler yapmaya zorlandı ve kendilerini nasıl öldürecekleri talimatı verildi. Federal savcılar, çetenin Discord ve Roblox gibi platformlarda 11 yaşındaki çocuklara kadar inen yaş grubunu hedef aldığını belirtti. Savcıların uzun süren takibiyle çete deşifre edildi.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

ABD'de federal savcıların "Greggy's Cult" adıyla tanımladığı yapılanma, oyun platformlarının çocuk güvenliği açısından ne kadar kırılgan olduğunu bilimsel araştırma bağlamında gösteren çarpıcı bir örnek sunuyor. Savcılık kayıtlarına göre Discord ve Roblox gibi çevrimiçi oyun ve sohbet ağları, 11 yaşındaki çocuklara kadar uzanan bir yaş grubunu hedef alan 5 kişilik bir çete tarafından manipülasyon, tehdit ve sistemli psikolojik baskı aracı olarak kullanıldı.

ŞANTAJ YAPILIYOR

Çete, dijital kimlik gizliliğinin sağladığı görünmezlikten yararlanarak çocukları önce güven ilişkisiyle içeri çekti, ardından şantaj yoluyla uygunsuz eylemlere zorladı; bazı vakalarda mağdurların kamera karşısında kendilerini istismar edenlerin intihar yönlendirmelerine maruz kalmaları istendi.

Suç örüntüsü 2019 ile 2021 arasında sürdü ve sonunda çete üyeleri çocuk sömürüsü, zorla içerik üretimi, psikolojik yönlendirme ve intihara teşvik suçlarından yakalandı.

Dijital ortamda anonimlik, güç ilişkilerini tersine çevirerek çocukları savunmasız kılıyor; ebeveyn gözetimi, platform denetimi ve dijital okuryazarlık eksiklikleri bu karanlık ağların yayılmasını kolaylaştırıyor.