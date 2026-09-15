“Karavanlı kamp” süsüyle uyuşturucu taşıdılar! Bin 400 kilometrelik takiple yarım ton zehire suçüstü

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Beykoz'da ele geçirdiği 409 kilo 600 gram Skunk operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın desteğiyle düzenlendi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avrupa'dan ülkemize deniz yoluyla getirilecek yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'a sevk edileceğini tespit etti.

İstanbul Polisi'nin fiziki takibe aldığı yarı karavan tipi yataklı bir minibüs, operasyondan üç gün önce İstanbul'dan Muğla'ya hareket etti. Dışarıdan bakıldığında tatil veya "Kamp" amacıyla bölgeye giden sıradan bir araç görüntüsü verilmiş minibüs, Muğla'da kıyıya yakın ormanlık bir bölgede gizlendi. Avrupa'dan deniz yoluyla getirilen uyuşturucu maddeler kıyıya ulaştırıldıktan sonra söz konusu minibüse yüklendi ve araç İstanbul'a doğru yola çıkarıldı. Sevkiyatı teslim alacak olan kişilerin de yakalanması için polislerin fiziki takibi sürdü.

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LASTİKLERİ PATLATARAK DURDURDULAR

Uyuşturucu yüklü karavan tipi minibüs İstanbul'a ulaştı. Uyuşturucunun teslim sürecini de takip eden İstanbul Polisi operasyon için harekete geçti. Zehiri teslim alacak kişiler minibüs sürücüsü ile buluştu. Operasyonu anlayan zehir tacirleri kaçmaya çalıştı. Uyuşturucuyu Muğla'dan İstanbul'a taşıyan karavan tipi minibüsün sürücüsü, polislerin "Dur" ihtarlarına uymadı ve araçla kaçmaya başladı. Polisler aracın lastiklerine ateş ederek minibüsü durdurdu. Zehir taciri bu defa da araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı fakat uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen iki kişiyle birlikte yakalandı.

Üç suç ortağı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Beykoz Riva'da iki ayrı araçta yapılan aramalarda valizlere yerleştirilmiş çok sayıda paketin içerisinde 409 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi. İstanbul'dan Muğla'ya, Muğla'dan İstanbul'a toplamda 1.400 kilometre fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla birlikte; Avrupa'dan deniz yoluyla önce ülkemize, ardından da Muğla'dan İstanbul'a getirilen uyuşturucuların satılarak piyasaya sürülmesi önlendi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör