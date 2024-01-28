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Giriş Tarihi: 28.1.2024 15:53 Son Güncelleme: 28.1.2024 16:16

Kardan adam festivalinde on binler gönüllerince eğlendi

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 16.'sı düzenlenen Kardan Adam Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Ayder yaylasında düzenlenen festivale Türkiye’nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, doyasıya eğlendi. 7’den 70’e tüm vatandaşlar  poşet ve kızaklarla tepeden aşağıya kayarak keyifli vakit geçirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Kardan adam festivalinde on binler gönüllerince eğlendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder yaylasında bu yıl 16.sı olan "Kardan Adam Festivali" düzenlendi. Festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden olmak üzere yerli ve yabancı yaklaşık on binlerce kişi katıldı.

Festivalde vatandaşlar kayak yaptı, ardından müzik eşliğinde halkalar yapılarak horon oynayarak gönüllerince eğlendi. Festival yöresel sanatçıların verdiği konserle festival sona erdi.

Festivale Rize Valisi Selim Soydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve vatandaşlar katıldı.

MÜTHİŞ EĞLENDİK

Festivalde çok eğlendiklerini belirten üniversite öğrencisi Seda Çal, "Ankara'da üniversite okuyorum. Ayder sadece yayla değil, doğa harikası bir tabiat. Özelikle arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan buraya kardan adam festivali için geldik. Horon oynadık, gönlümüzce eğlendik" dedi.

Festivale Samsun'dan gelen Ayşe Çelik ise, kar altında horon oynadık, tepeden kayarak stresimizi attık. Mükemmel bir doğa. Herkes buraya gelmeli, gönüllerince eğlenmeli. Festivali düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" dedi

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Kardan adam festivalinde on binler gönüllerince eğlendi
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