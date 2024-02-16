Kardeş cinayetinde şoke eden ifadeler

Kocaeli Karamürsel İlçesinde 22 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Emre T. (30), iddiaya göre abisi Murat Can T. (32)'yi uyurken bıçaklayarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Polis tarafından şüpheli hareketleri ve elindeki bıçakla yakalandığında, "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf etti. Olayla ilgili davaya Kocaeli 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık Emre T., duruşmada savunma yapmayı reddetti, daha önce savcılıkta verdiği ifadenin, yaşananların sadece bir kısmını yansıttığını söyledi. Ayrıca, indirim için mücadele etmeyeceğini, yaşanan cinsel istismar olayını yıllar sonra babasına anlattığını ancak olayı hatırlamak istemediğini dile getirdi.

HUSUMET YOKTU

Davaya katılan baba N.T., oğulları arasında bu tür bir olaya sebep olacak herhangi bir husumetin olmadığını, olay günü eve gelmeyen Emre ile önceki gece alkol aldıklarını, bu sırada Emre'nin kendisine abisinden yaşadığı istismarı anlattığını, kendilerini yüzleştirmek istediğini ancak Emre'nin yanından ayrıldığını söyledi. Ayrıca, olayın yaşandığı gün sabah evden çıktığını ve geri döndüğünde olayın meydana geldiğini ifade etti.

KONTROL BENDE DEĞİLDİ

Sanık mahkemede, geçmişte abisi tarafından cinsel istismara uğradığını ileri sürerek, olay anında kontrolünün dışında olduğunu belirtti. Mahkeme başkanının, "Abinin cinsel organını kesmenin anlamı var mıydı?" sorusunu ise "Bilmiyorum, kontrol bende değildi. Bıçak benim elimdeydi ama kontrol bende değildi" şeklinde yanıtladı. Duruşmada, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ RAPOR İSTENDİ

Sanığın kuzeni H.T. ise, olay anında herhangi bir gürültü duymadığını, olaydan sonra Murat'ın öldüğünü gördüğünü anlattı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığı durumunun değerlendirilmesi için rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.