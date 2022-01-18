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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Kardeşe son dokunuş

ÖZGÜR YILDIZ ÖZGÜR YILDIZ
Kardeşe son dokunuş

Lise öğrencisi Doğa, bir ay önce koronadan hastaneye yattı. Hastalığı atlattı ancak müşahede altındayken pıhtı attı. Kalp yetmezliğinden vefat eden Doğa’nın yakınları cenazede fenalaştı

Yalova'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp, kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliğinden vefat eden lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı. Down sendromlu 18 yaşındaki Doğa Ayşe Gülmez'in cenazesi Yalova Merkez Camiii'ne getirildi. Cenazede genç kızın babası Gökhan Gülmez, ablası İlayda Gülmez taziyeleri kabul etti. Anne Nurhan Gülmez ise rahatsızlığı sebebiyle cenazeye katılamadı. Kardeşini hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan abla İlayda Gülmez, tabutun başında güçlükle ayakta durdu. Abla Gülmez, kardeşinin tabutuna gözyaşı döktü. Genç kızın cenazesi öğle vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Acılı baba Gökhan Gülmez, yaklaşık bir ay önce kızının koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Gülmez, sonra kızının hastalığı atlatarak koranavirüs servisinden çıkarıldığını, özel odada müşahede altındayken damarına pıhtı atması üzerine yoğun bakıma alındığını, fakat kalp yetmezliği teşhisiyle vefat ettiğini dile getirdi. Acılı baba, down sendromlu kızına, kalbinin delik ve bağışıklık sisteminin zayıf olması yüzünden aşı yaptıramadıklarını sözlerine ekledi.

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Kardeşe son dokunuş
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