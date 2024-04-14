Kardeşimi kendi parasıyla öldürdüler

İzmir'in Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7610 Sokak'ta meydana gelen korkunç olayın ayrıntıları da kan donduruyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü, kamyonetinin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi. İncelemeler sonucunda Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili Mehmet Akgül'ün eşi Anıl Akgül'ün bilgisine başvurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen Anıl Akgül de gözaltına alındı.Şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu, polisteki suçlamaları kabul etmezken; öldürülen işadamının eşi Anıl Akgül cinayeti itiraf etti.Üzüntüsünü dile getiren Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül, "Eşi olacak kadın, 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş. Bizim malımızın üstüne oturmak için bu yola girilmiş. En ağır cezayı alsınlar. Kanunlara inanıyorum." dedi.