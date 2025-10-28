Kardeşler sürünerek girdikleri iş yerinden 10 telefon ve para çaldı

Adana'da cep telefonu tamircisi dükkanının kepengini zorlayıp, 25 santimlik aralıktan sürünerek içeri girerek 10 cep telefonu ve 3 bin lira çalan M.I. (17) ile kardeşleri B.I. (15) ve F.I. (14), yakalandı. Şüphelilerden M.I. ve B.I. tutuklanırken, F.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SÜRÜNEREK İŞ YERİNE GİRDİ

Olay, 22 Ekim'de Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzlerini atkı ve kapüşonla gizleyen yabancı uyruklu kardeşler M.I., B.I.ve F.I., telefon tamircisi Ramazan D.'nin dükkanının önüne gitti. Şüphelilerden F.I. çevrede gözcülük yaparken, diğerleri iş yerinin kapalı kepengini açmaya çalıştı. B.I.'nın kepengi kaldırıp, oluşturduğu yaklaşık 25 santimlik boşluktan sırtüstü yatan M.I., sürünerek iş yerine girdi.

TELEFON VE NAKİT PARA ÇALDI

Çaldığı 10 cep telefonu ve 3 bin lirayı kepengin altından kardeşine veren M.I., aynı yöntemle sürünerek iş yerinden çıktı. Dikkat çekmemek için kepengi indirip, boşluğu kapatan M.I. ile kardeşleriyle birlikte koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ertesi gün dükkanını açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ramazan D., durumu polise bildirdi.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Saklandıkları adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., B.I. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, F.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.