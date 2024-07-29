Kardeşleri kaza ayırdı

Aydın Çelik'in kullandığı otomobil İstanbul-İzmir otoyolunun Turgutlu bölümünde, aynı yönde ilerleyen M.L.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Hayrettin Çelik'in (48) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Aydın Çelik ile Cengiz Çelik hastaneye kaldırıldı. Ölen Hayrettin Çelik ile yaralanan Aydın ve Cengiz Çelik'in kardeş olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı. Kazada otobüsün muavini Necmettin K. öldü, 36 kişi yaralandı. Tunceli'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı. Kocaeli'de 17 Temmuz'da 2 çocuğun öldüğü kazada yaralanan anne Hatice Kaya da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.