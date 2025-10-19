Haberler Yaşam Haberleri Kardeşleri kaza ayırdı! TIR’a çarpan otomobildeki ağabey öldü kardeşi yaralandı
Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:24

Kardeşleri kaza ayırdı! TIR’a çarpan otomobildeki ağabey öldü kardeşi yaralandı

Aksaray’da süratli olduğu ileri sürülen otomobilin aynı yönde seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Muhittin Murat Şahin (48) hayatını kaybederken kardeşi Mehmet Akif Şahin (43) yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kardeşleri kaza ayırdı! TIR’a çarpan otomobildeki ağabey öldü kardeşi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Konya Bulvarı üzerinde yaşandı, Mehmet Akif Şahin idaresindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle aynı yönde ilerleyen Mustafa Bağlan (59) idaresindeki TIR'a çarptı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken sürücü ve ağabeyi Muhittin Murat Şahin araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Muhittin Murat Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan TIR sürücüsü Mustafa Bağlan, "Gaziantep'ten İstanbul'a gidiyordum. Otomobil çok süratliydi. Ben normal yolumda ilerliyordum. Bir anda gümbürtü koptu, sonra kaza oldu" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşleri kaza ayırdı! TIR’a çarpan otomobildeki ağabey öldü kardeşi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz