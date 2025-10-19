Kardeşleri kaza ayırdı! TIR’a çarpan otomobildeki ağabey öldü kardeşi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Konya Bulvarı üzerinde yaşandı, Mehmet Akif Şahin idaresindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle aynı yönde ilerleyen Mustafa Bağlan (59) idaresindeki TIR'a çarptı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken sürücü ve ağabeyi Muhittin Murat Şahin araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Muhittin Murat Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan TIR sürücüsü Mustafa Bağlan, "Gaziantep'ten İstanbul'a gidiyordum. Otomobil çok süratliydi. Ben normal yolumda ilerliyordum. Bir anda gümbürtü koptu, sonra kaza oldu" ifadelerini kullandı.