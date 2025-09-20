"Kardeşliğin Rengi Ayyıldız" 19 Eylül Gaziler Günü Futbol Musabakası yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda 19 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Ankara Altındağ Stadyumunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında; Ankara'dan 25 gazi, millî sporcular, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik maçında buluştu. 2 takımdan oluşan müsabakada; "Ay Takımı"ve "Yıldız Takımı" sahada ter döktü.

Gazilerin karşılanmasıyla başlayan program, forma dağıtımı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından futbol maçı ile devam etti. Müsabaka sonunda kupa ve madalya takdiminin yanı sıra hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı ardından ikramlarla program sonlandı.

Gazilerimizin toplumsal hayata etkin katılımını desteklemek, millî ve manevi değerlerimizi sporun birleştirici gücüyle gelecek nesillere aktarmayı amaçlanan programa, Ay Takımı ve Yıldız Takımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Şehit Yakını ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Dünya Şampiyonu Güreşçi Rıza Kayaalp ve gaziler katıldı. Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı ve gazi Osman Çakmak ile Volkan Alsancak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı maçı hakem Bekir Taşöz yönetti.