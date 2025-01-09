Kardeşten ablaya yeni can: 26 yıllık çile mutlu sonlandı

Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran 36 yaşındaki Şahin, Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tuncay tarafından böbrek nakli merkezine yönlendirildi. Konsey kararıyla böbrek nakline karar verilen hastaya, kardeşinden alınan böbrek başarıyla nakledildi. Hastaların sağlığına kavuşmasından ötürü mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, "Hastanemizde ikinci böbrek nakli ameliyatı da başarıyla tamamlandı. Daha sonra karaciğer nakilleri de yapmaya başlayacağız. Hedefimiz daha çok hastaya organ nakillerinde umut olabilmek" diye konuştu.

Başhekimin desteği ve ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde böbrek nakli gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Ercan Korkut, "Kadavradan nakiller ülkemizde yeterli oranda değil. Nakillerin büyük çoğunluğu canlılardan yapılmaktadır; ancak biz kadavradan nakillerin artmasını ve canlı verici sayısının azalmasını istiyoruz. Bu süreçte kardeş, canlı verici oldu. Biz de organ nakli ekibi olarak başarılı bir şekilde böbrek naklini gerçekleştirdik" dedi. 10 yıldır böbrek yetmezliği olan Duygu Aybek Şahin, "İyileştiğim ve sağlıklı olacağım için çok mutluyum. Kardeşime bir can borçluyum. Umarım benim gibi hasta olan herkes sağlığına kavuşur. Organ bağışı çok önemli. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Bağış yaparak hayatlara umut olabilirsiniz" diye konuştu. Hastanın yeni yıla umutla ve sağlıkla girmesine vesile olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tuncay, "Duygu hanım bir böbreğinin çocukluk çağında alındığını söylemişti. Böbrek yetmezliği vardı. Genç bir birey olduğu için böbrek nakli olabileceğini söyledik. Vericiler geldi değerlendirdik. Kardeşinin uygun olduğunu gördük. Kardeşi de böbreği vermek isteyince nakil sürecine başladık. Hazırlıklarını tamamladık. En uygun zamanda nakli gerçekleştirdik. Gayet başarılı oldu. Hastamızı birinci haftasında taburcu ediyoruz. Hastamız öğretmen. En kısa zamanda da öğrencilerine kavuşacağını düşünüyorum. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz" dedi.