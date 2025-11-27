Kargo aracında kaçak tütün baskını! Binlerce paket ele geçti

Edinilen bilgilere göre, kargonun göndericileri olarak M.C. (E-41) ve N.E. (K-37) isimli şahıslar tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada piyasa değerleri yüksek olan kaçak ürünler tek tek ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilen ürünler şöyle: 5.290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 paket puro, 308 adet elektronik sigara Jandarma ekipleri, kaçak ürünlere el koyarak durumu Delice Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Savcılık talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında sahadaki etkin denetimlerinin kesintisiz sürdüğü, benzer operasyonların devam edeceği kaydedildi.