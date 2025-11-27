Haberler Yaşam Haberleri Kargo aracında kaçak tütün baskını! Binlerce paket ele geçti
Giriş Tarihi: 27.11.2025 22:29

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Delice’de gerçekleştirdiği başarılı operasyonla büyük bir kaçakçılık girişimini engelledi. D-200 karayolu üzerinde durdurulan kargo aracında yapılan adli aramada, maddi değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kargonun göndericileri olarak M.C. (E-41) ve N.E. (K-37) isimli şahıslar tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada piyasa değerleri yüksek olan kaçak ürünler tek tek ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilen ürünler şöyle: 5.290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 paket puro, 308 adet elektronik sigara Jandarma ekipleri, kaçak ürünlere el koyarak durumu Delice Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Savcılık talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında sahadaki etkin denetimlerinin kesintisiz sürdüğü, benzer operasyonların devam edeceği kaydedildi.

