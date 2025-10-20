Karikatüristten eski sevgiliye tehdit

'Rewhat' ismiyle tanınan Karikatürist Revhat Arslan (42), aynı semtte oturduğu eski sevgilisine H.E.'ye (29) kabusu yaşattı. Çeşitli mizah dergilerinde çizerlik yapan karikatürist Revhat Arslan iddiaya göre, geçtiğimiz yıl Şişli'de oturan kız arkadaşından ayrılmayı hazmedemedi. Sürekli genç kadının oturduğu evin sokağında bekleyen Arslan, H.E.'yi sözlü şekilde tehdit ediyordu. Bununla da yetinmeyen Arslan, Whatsapp'tan H.E'ye tehditkar mesajlar atmaya devam etti.

KAPINDAKİ DÜŞMANIM

Genç kadını sürekli arayan Arslan, kadıncağıza 'umarım bir gün sokakta karşılaşmayız, kapındaki düşmanım artık, eve geliyorum, bütün zillere basacağım, evin önündeyim' şeklinde mesajlar attı. H.E. tehditlerine ve ısrarlı takiplerine devam eden Arslan hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karikatürist Revhat Arslan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'kadına karşı tehdit' ve 'ısrarlı takip' suçlarından 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.