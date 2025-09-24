Haberler Yaşam Haberleri Karısını dövüp internette video paylaşmıştı: Cani koca hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 15:50 Son Güncelleme: 24.9.2025 16:10

İddialara göre; Eşinin başka erkeklerle mesajlaştığını öğrenen R.K, sinir krizi geçirip karısını darp etmişti. O anlarda çektiği görüntüleri de kayınbabasına atmak üzere, kaydetmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan saldırgan, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı. Zorba adam, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı...

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik başlatılan resen soruşturma kapsamında dün Toroslar ilçesinde yakalanan zanlı R.K'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETME" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşanan olayda R.K. hakkında o dönem eşi olan kişiyi darbettiği gerekçesiyle adli işlem yapılmış, kadının videosunu daha sonra sosyal medyada paylaştığı öne sürülen zanlı dün gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu videodaki olayın, farklı bir şehrimizde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirlenmiştir.

Ayrıca görüntülerin paylaşıldığının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli R.K. 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

