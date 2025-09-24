Karısını dövüp internette video paylaşmıştı: Cani koca hakkında çarpıcı gelişme!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik başlatılan resen soruşturma kapsamında dün Toroslar ilçesinde yakalanan zanlı R.K'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETME" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşanan olayda R.K. hakkında o dönem eşi olan kişiyi darbettiği gerekçesiyle adli işlem yapılmış, kadının videosunu daha sonra sosyal medyada paylaştığı öne sürülen zanlı dün gözaltına alınmıştı.