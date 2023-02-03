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Giriş Tarihi: 3.2.2023 11:51

Karlı kaplı köyde, şeker hastası kadın için seferber oldular

Hakkari'nin Derecik ilçesinde rahatsızlanan şeker hastası Şefika Olmaz (53), kardan kapanan yolun 3 saatlik çalışma sonucu açılması ile ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

DHA
Karlı kaplı köyde, şeker hastası kadın için seferber oldular

Derecik ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki yolu kardan kapalıGelişen köyünün Karakoç mezrasında rahatsızlanan Şefika Olmaz'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Şeker hastası Olmaz için ekipler, hemen seferber oldu. Mezra yolunun 1 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi Derecik Şantiye Şefliği'ne de haber verildikten sonra yola çıkıldı.

3 saat süren karla mücadele çalışmalarının ardından sağlık ekipleri, hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Derecik Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Olmaz'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti. Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak, sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerinin koordineli çalışmalar ile hastalara ulaşıp, sıkıntılarını giderdiklerini söyledi.

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Karlı kaplı köyde, şeker hastası kadın için seferber oldular
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