Karlı kaplı köyde, şeker hastası kadın için seferber oldular

Derecik ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki yolu kardan kapalıGelişen köyünün Karakoç mezrasında rahatsızlanan Şefika Olmaz'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Şeker hastası Olmaz için ekipler, hemen seferber oldu. Mezra yolunun 1 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi Derecik Şantiye Şefliği'ne de haber verildikten sonra yola çıkıldı.