Karne sevinci yerini acıya bıraktı

Ankara Etimesgut'ta 9 Haziran günü bir parkta çıkan tartışmada akranı tarafından kalbinden defalarca bıçaklanarak hayattan koparılan 16 yaşındaki sağlık meslek lisesi 9. sınıf öğrencisi Kayra Ataman, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Okullarda karne heyecanının ve sevincinin yaşandığı o özel günde, Ataman ailesi için zaman adeta durdu. Herkes çocuklarıyla kucaklaşırken, Kayra'nın anne ve babası oğullarının eğitim hayatındaki bu son belgeyi almak için okula gitti. Gözyaşları içinde SABAH'a konuşan acılı aile, geçmiş yıllardaki karne günlerini özlem ve büyük bir yıkımlarla anlattı.

TARİFİ ZOR BİR ACI

"Bu Yıl Oğluma Hediye Veremedik" Oğlunun derslerinde çok başarılı bir çocuk olduğunu belirten anne Emine Ataman, yaşadığı derin acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Bundan sonra ne bir karne günü yaşayacağız ne de eğitim hayatına dair yeni bir heyecanımız olacak. Karnesini aldığımda gerçekten yıkıldım. Tarif etmesi çok zor bir acıydı. Allah hiçbir anneye böyle bir acı yaşatmasın. Her yıl okuldan çıkarken karneyi sallaya sallaya gelir, 'Anneciğim takdir aldım' diye sevinçle koşardı. Ardından da hediyelerini sorardı. Biz onun hediyelerini önceden hazırlardık; bu yıl oğluma hediye veremedik."

BAŞKA KAYRA'LAR ÖLMESİN

Kayra'nın babası Hanifi Ataman ise adalet çağrısında bulunarak, acılarının hiçbir şekilde tarif edilemeyeceğini vurguladı. Ataman, sözlerini şöyle tamamladı: "Karne geldiğinde çok zor duygular yaşadık. Bu oğlumun son karnesiydi. Bu olayın sorumlularının en ağır cezayı almasını istiyoruz."