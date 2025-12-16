Kars beyaza büründü

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentte soğuk hava etkisini artırdı. Kar yağışının ardından sürücüler, yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı uyarıldı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, kış şartları günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar karla kaplanan ev ve iş yeri önleri ile araç camlarını temizledi.

Kars'ın çok güzel bir kent olduğunu ve eski karların olmadığını söyleyen Alim Toktaş, "Kars'ta eski kışlar ve karlar yok, önceden 2-3 metre kar yağardı. Şuan yağan kar bir şey değil, keyif ediyoruz. Karsımız çok güzel, Kars'ı terk etmek olmaz. Kars gibi bir yer yok, biraz gelirin olduğumu yeter." dedi.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; Kars ve Ağrı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin ise aralıklı yer yer karla karışık yağmur ve yağmur yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği" bildirildi.