Son dakika: Platonik aşk cinayetinde flaş gelişme! Sanığın web geçmişi kan dondurdu!

Son dakika haberine göre; Maltepe'de meydana gelen olayda aynı binada oturduğu 2 çocuklu Ayşegül Aktürk'e karşı ilgi duyan Muharrem Eralp, ilgisine karşılık alamayınca korkunç bir olay yaşanmıştı. Olay günü olan 5 Haziran 2020 tarihinde Ayşegül Aktürk, sabah işine gitmek için evden çıkınca Muharrem Eralp, genç kadını kalbinden ve sırtından 12 kez bıçaklamıştı. Olay sonrası Ayşegül Aktürk hayatını kaybederken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında Muharrem Eralp hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
BABA-OĞUL HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp cezaevinden getirilirken, babası sanık Bayram Eralp de mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatlarının da yerini aldığı görüldü.
WEB GEÇMİŞİ CİNAYETİN HABERCİSİYMİŞ
Mahkeme başkanı, duruşmada tutuklu sanık Eralp'in web geçmişinin tespit edildiğini belirterek yapılan incelemede sanığın internet aramalarında arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölümle anlamlı sözler, 'nasıl hafızamı kaybederim bir yolu var mı', 'hafızamı kaybetmek istiyorum ne yapmalıyım' şeklinde aramalar olduğunu, havalı tabanca atışları, makas, falçatalarla ilgili aramalar olduğunu ve aynı zamanda multimedya içeriklerindeyse maktulle mesajlaşmalar, birlikte çekilmiş fotoğraflar bulunduğunu aktardı.
ERALP AİLESİNDEN ÖZÜR DOLU SAVUNMALAR
Savunması sırasında ise tutuklu sanık Muharrem Eralp, 'Ben kendimi öldürmek istedim. Kayıtlardan da bunu görmüşsünüzdür. Onu çok seviyorum. Keşke onun yerine ben ölseydim. Ailesinden de herkesten de özür dilerim' diyerek çok pişman olduğunu dile getirdi.
Muharrem Eralp'in babası olan sanık Bayram Eralp ise savunmasında hiçbir art niyetinin olmadığını, olay günü bıçağı saklama ya da yok etmek gibi bir amacının olmadığını, polisin bıçağı olay yerinde bulduğunu ve bu zamana kadar kimseye kötülüğünün olmadığını söyledi.
SAVCI MÜTALAASINDA 'TASARLAYARAK' ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ
Duruşmada verilen savcılık mütalaasında, sanık ile maktul arasında gönül ilişkisi olduğu, daha sonra aralarında tam da bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık çıktığı, bu nedenle sanığın olay günü maktulü bıçakla öldürdüğü, sonrasında da kendisini yaralamaya çalışırken olay yerine gelen ve kendisine engel olmaya çalışan kardeşlerini yaraladığı, ayrıca sanığın internet üzerinde öldürme eylemi için hazırlık yaptığına dair birçok delilin tespit edildiği, bu nedenle sanığın 'Tasarlayarak adam öldürme' suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
KARDEŞLERİNİ YARALADIĞI İÇİN DE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
Ayrıca savcılık mütalaasında, sanığın olay yerine gelen kardeşi Murat'ı BTM ile giderilebilecek şekilde yaraladığı anlaşıldığından 'Olası kastla silahla kasten yaralama' suçundan 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, yine sanığın olay yerine gelen kardeşi Meryem'i BTM ile giderilemez şekilde silahla yaraladığı anlaşıldığından 'Olası kastla silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, sanığın tutukluluk halinin de devam etmesini talep etti. Savcı mütalaasında, sanık Bayram Eralp'in ise suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırdığı iddiasıyla hakkında dava açılmış ise de suç unsurları oluşmadığından beraatini istedi.
'BEN SADECE KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM'
Mütalaaya karşı savunmasında ise sanık Muharrem Eralp, 'Ben tamamen kendimi öldürmek istedim. Ben maktulün kılına zarar gelsin istemedim. Son görüştüğümüzde bile saç telini aldım. Ben o an cinnetle kendi bileğimi bile kestim. Benim sevgilim ölmüş, onun acısıyla zor duruyorum' şeklinde konuştu. Müşteki avukatı beyanında 'Sanığın baştan beri verdiği ifadeler çelişki barındırmaktadır. Sanığın tüm beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Dolasıyla en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz' derken sanık avukatı ise süre talebinde bulundu.
DAVA ERTELENDİ
Mahkeme duruşma sonu tutuklu sanık Muharrem Eralp'in tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.