Son dakika: Platonik aşk cinayetinde flaş gelişme! Sanığın web geçmişi kan dondurdu!

ERALP AİLESİNDEN ÖZÜR DOLU SAVUNMALAR

Savunması sırasında ise tutuklu sanık Muharrem Eralp, 'Ben kendimi öldürmek istedim. Kayıtlardan da bunu görmüşsünüzdür. Onu çok seviyorum. Keşke onun yerine ben ölseydim. Ailesinden de herkesten de özür dilerim' diyerek çok pişman olduğunu dile getirdi.

Muharrem Eralp'in babası olan sanık Bayram Eralp ise savunmasında hiçbir art niyetinin olmadığını, olay günü bıçağı saklama ya da yok etmek gibi bir amacının olmadığını, polisin bıçağı olay yerinde bulduğunu ve bu zamana kadar kimseye kötülüğünün olmadığını söyledi.

SAVCI MÜTALAASINDA 'TASARLAYARAK' ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Duruşmada verilen savcılık mütalaasında, sanık ile maktul arasında gönül ilişkisi olduğu, daha sonra aralarında tam da bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık çıktığı, bu nedenle sanığın olay günü maktulü bıçakla öldürdüğü, sonrasında da kendisini yaralamaya çalışırken olay yerine gelen ve kendisine engel olmaya çalışan kardeşlerini yaraladığı, ayrıca sanığın internet üzerinde öldürme eylemi için hazırlık yaptığına dair birçok delilin tespit edildiği, bu nedenle sanığın 'Tasarlayarak adam öldürme' suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

KARDEŞLERİNİ YARALADIĞI İÇİN DE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Ayrıca savcılık mütalaasında, sanığın olay yerine gelen kardeşi Murat'ı BTM ile giderilebilecek şekilde yaraladığı anlaşıldığından 'Olası kastla silahla kasten yaralama' suçundan 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, yine sanığın olay yerine gelen kardeşi Meryem'i BTM ile giderilemez şekilde silahla yaraladığı anlaşıldığından 'Olası kastla silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, sanığın tutukluluk halinin de devam etmesini talep etti. Savcı mütalaasında, sanık Bayram Eralp'in ise suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırdığı iddiasıyla hakkında dava açılmış ise de suç unsurları oluşmadığından beraatini istedi.

'BEN SADECE KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM'

Mütalaaya karşı savunmasında ise sanık Muharrem Eralp, 'Ben tamamen kendimi öldürmek istedim. Ben maktulün kılına zarar gelsin istemedim. Son görüştüğümüzde bile saç telini aldım. Ben o an cinnetle kendi bileğimi bile kestim. Benim sevgilim ölmüş, onun acısıyla zor duruyorum' şeklinde konuştu. Müşteki avukatı beyanında 'Sanığın baştan beri verdiği ifadeler çelişki barındırmaktadır. Sanığın tüm beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Dolasıyla en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz' derken sanık avukatı ise süre talebinde bulundu.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme duruşma sonu tutuklu sanık Muharrem Eralp'in tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.